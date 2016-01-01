ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت

كحول سامة تودي بحياة 21 شخصاً في الكاميرون

العاهل المغربي: 60 مليون أفريقيا يهددهم المناخ

علماء: هذه الأغذية تحسن ذاكرتك وعمل دماغك

الرئيس الموريتاني يتعهد بفك العزلة عن "تيشيت"

موريتانيا تشارك في "قمة أفريقيا للعمل" بالمغرب

موريتانيا: نقابة تعليمية تحتج لعدم تلبية مطالبها

منظمة دولية تؤكد تراجع قوة جماعة "بوكو حرام"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت https://t.co/vgjvs5kUW5ولد-عبد-العزيز-ينهي-زيارة-تكانت-من-تي… https://t.co/RF8TWqtsrH
الخميس 17 نونبر - 13:20
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | كحول سامة تودي بحياة 21 شخصاً في الكاميرون https://t.co/vgjvs53jxvكحول-سامة-تودي-بحياة-21-شخصاً-في-ال… https://t.co/1BZk9Dj4SE
الخميس 17 نونبر - 12:50
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 17 نونبر 2016 - 11:17



ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت
مواضيع ذات صلة

أنهي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، زيارته لولاية تكانت، وسط البلاد، وهي الزيارة التي بدأها الاثنين الماضي، دشن خلالها مشاريع واطلع على أخرى قيد التنفيذ.
 
وكانت مدينة تيشيت التاريخية هي آخر المقاطعات التي زارها ولد عبد العزيز، وتعهد في لقائه مع أطرها بتشييد طريق يربطها بمدينة تجكجة، عاصمة الولاية.
 
ودشن الرئيس الموريتاني خلال الزيارة بعض المشاريع التنموية في تكانت منها ما تعلق بالكهرباء والطرق، والواحات، والزراعة، ومشروع عصرنة انبيكة.
 
وزار بعض المدارس والمراكز الصحية، بالإضافة إلى بعض المعالم التاريخية، كما عقد اجتماعات مع أطر ووجهاء الولاية.
 


الكلمات المفتاحية : تجكجه, تكانت, عزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة