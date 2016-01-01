ولد عبد العزيز ينهي زيارة تكانت من تيشيت



أنهي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، زيارته لولاية تكانت، وسط البلاد، وهي الزيارة التي بدأها الاثنين الماضي، دشن خلالها مشاريع واطلع على أخرى قيد التنفيذ.



وكانت مدينة تيشيت التاريخية هي آخر المقاطعات التي زارها ولد عبد العزيز، وتعهد في لقائه مع أطرها بتشييد طريق يربطها بمدينة تجكجة، عاصمة الولاية.



ودشن الرئيس الموريتاني خلال الزيارة بعض المشاريع التنموية في تكانت منها ما تعلق بالكهرباء والطرق، والواحات، والزراعة، ومشروع عصرنة انبيكة.



وزار بعض المدارس والمراكز الصحية، بالإضافة إلى بعض المعالم التاريخية، كما عقد اجتماعات مع أطر ووجهاء الولاية.

