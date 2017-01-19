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ولد عبد العزيز ينهي وساطته في الأزمة الغامبية


دكار - صحراء ميديا
الخميس 19 يناير 2017 - 02:00



ولد عبد العزيز ينهي وساطته في الأزمة الغامبية
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غادرت طائرة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مطار ليبولد سيدار سينغو بدكار، ليل الأربعاء/الخميس، متوجهاً إلى نواكشوط، بعد وساطة قادها لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تعيشها غامبيا منذ ديسمبر الماضي.
 
وأجرى ولد عبد العزيز مباحثات مع الرئيس الغامبي المنتخب أداما بارو بحضور الرئيس السنغالي ماكي صال، انتهت عند حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر الخميس.
 
وخرج القادة الثلاث من المباحثات التي جرت في قاعة الشرف بمطار دكار من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافة حول تطورات الأزمة خاصة بعد انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بمنتصف الليل للتدخل العسكري في غامبيا من أجل إزاحة الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي.
 
وكان ولد عبد العزيز قد وصل إلى دكار قبيل انتهاء المهلة، قادما من بانجول حيث أجرى مباحثات مطولة على انفراد مع جامي أصر فيها الأخير على موقفه المتمسك بالسلطة.
 


الكلمات المفتاحية : السنغال, عزيز, غامبيا


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