ولد عبد العزيز يهنأ الرئيس الفرنسي المنتخب

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأحد الرئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون .



وقال ولد عبد العزيز في رسالة بعثها إلى نظيره الفرنسي "يسعدني أن أوجه إليكم باسمي شخصيا وباسم الحكومة والشعب الموريتانيين، أحر تهانئنا مقرونة بأطيب التمنيات لكم بالنجاح في مهمتكم النبيلة".



وأضاف ولد عبد العزيز أنه على ثقة من أن العلاقات التاريخية بين موريتانيا وفرنسا ستقوى وتتعزز في ظل قيادة ماكرون، "لمافيه مصلحة الشعبين الصديقين".



وفاز إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 65.1 بالمائة مقابل 34.9 بالمائة لمارين لوبان بحسب نتائج أولية.