ولد عبد العزيز يهنئ الرئيس الإثيوبي بمناسبة عيد بلاده الوطني

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت، رئيس جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية مولاتوتيشومي، بمناسبة عيد بلاده الوطني.

وقال ولد عبد العزيز في رسالة بعثها اليوم لمولاتوتيشومي"بمناسبة احتفال جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بعيدها الوطني، يسعدني أن أعرب لكم باسم الشعب والحكومة الموريتانيين وباسمي الخاص عن أحر التهانئ وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكم شخصيا وبالمزيد من التقدم والرخاء للشعب الأثيوبي الشقيق".

وأكد ولد عبد العزيز خلال رسالة التهنئة حرصه على مواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا وأثيوبيا بما يخدم المصالح المشتركة "للشعبين الشقيقين".