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ولد عبد العزيز يهنئ الرئيس الصومالي المنتخب


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 9 فبراير 2017 - 17:45



ولد عبد العزيز يهنئ الرئيس الصومالي المنتخب
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هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس الرئيس الصومالي المنتخب محمد عبد الله محمد.


وقال ولد عبد العزيز في برقية تهنئة بعث بها للرئيس الصومالي المنتخب "يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، أن أبعث إليكم بتهانينا الحارة و تمنياتنا لفخامتكم بموفور الصحة والعافية وللشعب الصومالي الشقيق بالمزيد من التقدم والإزدهار".


وأضاف الرئيس الموريتاني "أغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم حرصنا الدائم على تنمية وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا بما يخدم المصالح والآمال المشتركة لشعبينا الشقيقين".



الكلمات المفتاحية : الصومال, رئيس, ولد عبد العزيز


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