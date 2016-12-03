ولد عبد العزيز يهنئ الرئيس الغامبي المنتخب



هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت الرئيس الغامبي الفائز بالانتخابات التى اجريت الخميس الماضي آداما بارو



وعبر ولد عبد العزيز فى برقية نشرتها الوكالة الموريتانية للانباء عن "أحر تهانئه وأصدق التمنيات" متمنيا للرئيس الجديد بالنجاح في مهامه الجديدة.



وأكد الرئيس الموريتاني حرصه على مواصلة الجهود من أجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين



وأقر الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام مرشح المعارضة آداما باراو.



وظهر جامي في إحدى القنوات التفزيونية وهو يجري اتصالا هاتفيا على براو لتهنئته بفوزه، قائلا: " أهنئك لقد انتخبت رئيسا لغامبيا، أتمنى لك الأفضل، (...) أنا أؤمن بالله وكمسلم أقبل هذه الخسارة" فيما رد عليه براو بالقول "أشكرك وسأعمل بنصائحك".

