ولد عبد المالك: تحديات عديدة تعيق حقوق الانسان في افريقيا



قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الموريتاني الشيخ التراد ولد عبد المالك، إن "التمتع الكامل بحقوق الإنسان في افريقيا ما يزال يواجه تحديات كثيرة.





جاء ذلك خلال كلمة لمفوض حقوق اليوم الأربعاء، باسم الدول الأطراف في الدورة الحادية والستين لللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة حاليا بالعاصمة الغامبية بانجول.



وأعتبر ولد عبد المالك أن "الصراعات المسلحة، والإرهاب، والفساد، والجريمة العابرة للحدود، والتدهور البيئي، والعمل القسري، والأمية والفقر المدقع، والعديد من التحديات الأخرى، ما تزال تعيق حقوق الانسان في افريقيا.





ونبه المسؤول الموريتاني إلى أن "الآفاق ما تزال واعدة بفضل التغيرات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مما يشير إلى أن إقامة شراكة مسؤولة وبناءة بين الدول ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، تحت رعاية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يمثل السبيل الأنسب لإفريقيا على صعيد تحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.





و يتزامن انعقاد الدورة الحادية والستين لللجنة الافريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، مع الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإنشاءها، ويوجد مقر أماتها العامة بالعاصمة الغامبية بانجول



