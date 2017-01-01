ولد غدة يدخل في إضراب عن الطعام





دخل عضو مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني محمد ولد غدة اليوم الأحد في إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والطريقة التي تم اعتقاله بها.





وقالت مصادر عائلية في اتصال مع "صحراء ميديا" إن السناتور المعارض محمد ولد غدة دخل في إضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها في السجن، والطريقة التي تم اعتقاله بها، "حيث طلب منه شخصان في ثياب مدنية مرافقتهما لاستلام هواتفه التي يحتجزها الدرك الوطني، ليتم احتجازه بعد ذلك".





وأحالت السلطات مساء الجمعة عضو مجلس الشيوخ السناتور المعارض محمد ولد غده إلى السجن المدني فى مدينة روصو، جنوبي موريتانيا ، بعد أن اعتقلته فرقة من الدرك من منزله فى العاصمة نواكشوط.

