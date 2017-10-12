ولد غدة يشكو سوء المعاملة ويبدأ إضرابا عن الطعام



مثل السناتور المعتقل محمد ولد غده اليوم الخميس أمام قاضي التحقيق فى اتهامه بالفساد وإعطاء رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ للتصويت ب "لا" ضد التعديلات الدستورية ، إضافة إلى تهمة "زعزعة الامن".



وحسب مصادر عائلية فان ولد غده دخل فى إضراب عن الطعام البارحة، بسبب ما أسمته سوء المعاملة من طرف السلطات، بعد إرغامه على الحضور مقيدا إلى المحكمة .



وقالت المصادر إن ولد غدة احتج على سجنه وحده من بين كل المشمولين فى الملف، منددا بمخالفة القانون الجنائي الذى "يعاقب المرتشي أشد من الراشي"، وهو ما تمت مخالفته.



وقالت مصادر خاصة ل"صحراء ميديا" إن ولد غده شكى لقاضي التحقيق طريقة المعاملة و تعهد له الأخير بأن الأمر لن يتكرر، ومثل اليوم أمام القاضي دون قيود.



وكان ملف رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو قد طفي على السطح بعد رفض الشيوخ التعديلات الدستورية، وشمل أعضاء في مجلس الشيوخ، وصحفيين ورجال أعمال وعددا آخر من المتهمين.



ووجهت النيابة العامة في موريتانيا حينها تهما تقديم الرشوة وقبولها لعدد من المعارضين من بينهم السيناتور السابق محمد ولد غدة، وعضو المجلس الفنانة المعلومة منت الميداح، و أصدرت في ذات الملف مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو الذي يعيش في المنفى، إضافة إلى رجل الأعمال محمد ولد الدباغ.

