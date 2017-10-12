ولد غدة يشكى سوء المعاملة ويبدأ إضرابا عن الطعام

موريتانيا: خلاف بين الوزير الأول ورئيس الحزب الحاكم

السفير الأمريكي يتحدث عن هجوم "البوليساريو" وانقلاب 2003

موريتانيا: مصححو مسابقات الدولة بلا رواتب منذ عامين

تدشين المقر الجديد لسفارة الولايات المتحدة فى موريتانيا

الصناديق الإفريقية للبيئة تختتم جمعيتها بنواكشوط

كينيا: جرحي في مواجهات بين الشرطة والمعارضة

موريتانيا: وزارة الإسكان تكون أطرها في مجال العمران

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : مصححو مسابقة الدولة بلا رواتب منذ عامين https://t.co/I8vJ8vpBIH
الخميس 12 أكتوبر - 14:31
Sahara Media Agency : تبعات التعديلات تعصف باجتماع المجلس التنفيذي للحزب الحاكم https://t.co/71kdrxrHBK
الخميس 12 أكتوبر - 14:24
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

ولد غدة يشكو سوء المعاملة ويبدأ إضرابا عن الطعام


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 12:05



ولد غدة يشكو سوء المعاملة ويبدأ إضرابا عن الطعام
مواضيع ذات صلة

مثل السناتور  المعتقل محمد ولد غده اليوم الخميس أمام قاضي  التحقيق  فى اتهامه  بالفساد وإعطاء رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ للتصويت ب "لا" ضد التعديلات الدستورية ، إضافة إلى تهمة "زعزعة الامن".

وحسب مصادر عائلية فان ولد غده دخل فى إضراب عن الطعام البارحة، بسبب ما أسمته سوء المعاملة من طرف السلطات، بعد إرغامه على الحضور مقيدا إلى المحكمة .

وقالت المصادر إن ولد غدة احتج على سجنه وحده من بين كل المشمولين فى الملف، منددا بمخالفة القانون الجنائي الذى "يعاقب المرتشي أشد من الراشي"، وهو ما تمت مخالفته.

وقالت مصادر خاصة ل"صحراء ميديا" إن ولد غده شكى لقاضي التحقيق طريقة المعاملة و تعهد له الأخير بأن الأمر لن يتكرر، ومثل اليوم أمام القاضي دون قيود.

 وكان ملف رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو قد طفي على السطح بعد رفض الشيوخ التعديلات الدستورية، وشمل أعضاء في مجلس الشيوخ، وصحفيين ورجال أعمال وعددا آخر من المتهمين.

 ووجهت النيابة العامة في موريتانيا حينها تهما تقديم الرشوة وقبولها لعدد من المعارضين من بينهم السيناتور السابق محمد ولد غدة، وعضو المجلس الفنانة المعلومة منت الميداح، و أصدرت في ذات الملف مذكرة توقيف في حق رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو الذي يعيش في المنفى، إضافة إلى رجل الأعمال محمد ولد الدباغ.
 


الكلمات المفتاحية : التحقيق, الدستور, الشيوخ, الفساد, ولد بوعماتو, ولد غدة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة