ولد غده في الحالات المستعجلة.. وإصابة شاب في الرأس



تعرض عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده، مساء اليوم الخميس، لإصابات بالغة في مناطق مختلفة من الجسد بعد تعرضه للضرب على يد عناصر من الشرطة خلال وقفة احتجاجية نظمها شباب معارضون لتعديل الدستور.



وأكد موفد "صحراء ميديا" إلى المستشفى الوطني أن ولد غده يرقد في الحالات المستعجلة ويعاني من آلام حادة في مناطق مختلفة من جسده.



وأمر الأطباء بإجراء كشف بالأشعة على عضو مجلس الشيوخ لتحديد طبيعة ومستوى الإصابة التي تعرض لها.



من جهة أخرى يرقد في قسم الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني الناشط الشاب محمد ولد الدحان والذي تعرض لإصابة في الرأس فقد على إثرها كمية معتبرة من الدماء.



ويقود ولد دحان حراك "محال تعديل الدستور" الذي ينشط في صفوفه عدد من الشباب الموريتانيين الرافضين للتعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة.



وتأتي هذه المواجهات الجديدة بين الأمن الموريتاني والمعارضة، بعد يوم واحد من تعرض قادة المعارضة لإصابات مختلفة أثناء تفريق الشرطة لمظاهرات ترفض تعديل الدستور.

