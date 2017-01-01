ولد غده في الحالات المستعجلة.. وإصابة شاب في الرأس

موريتانيا: جرحى وموقوفون في صدامات بين الأمن ومعارضين

موريتانيا: تخرج 79 ضابطاً في أطار من ضمنهم أجانب

موريتانيا: قادة المعارضة يحكون تفاصيل قمع الشرطة لهم

موريتانيا: مؤسسة المعارضة تندد بمقع المتظاهرين

شاب مصاب بالصرع يطلب مساعدة الرئيس الموريتاني

بالفيديو.. قمع مسيرة رافضة لتعديل الدستور في موريتانيا

إصابات في صفوف قادة تنسيقية المعارضة الديمقراطية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : https://t.co/Sustj2N59P... https://t.co/0u0p3Ce7m4
الخميس 27 يوليوز - 22:45
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | شاب مصاب بالصرع يطلب مساعدة رئيس الجمهورية https://t.co/vgjvs5kUW5شاب-مصاب-بالصرع-يطلب-مساعدة-رئيس-ال… https://t.co/qRgXMKmOCy
الخميس 27 يوليوز - 17:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ولد غده في الحالات المستعجلة.. وإصابة شاب في الرأس


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 27 يوليوز 2017 - 20:35



ولد غده في الحالات المستعجلة.. وإصابة شاب في الرأس
مواضيع ذات صلة

تعرض عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده، مساء اليوم الخميس، لإصابات بالغة في مناطق مختلفة من الجسد بعد تعرضه للضرب على يد عناصر من الشرطة خلال وقفة احتجاجية نظمها شباب معارضون لتعديل الدستور.
 
وأكد موفد "صحراء ميديا" إلى المستشفى الوطني أن ولد غده يرقد في الحالات المستعجلة ويعاني من آلام حادة في مناطق مختلفة من جسده.
 
وأمر الأطباء بإجراء كشف بالأشعة على عضو مجلس الشيوخ لتحديد طبيعة ومستوى الإصابة التي تعرض لها.
 
من جهة أخرى يرقد في قسم الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني الناشط الشاب محمد ولد الدحان والذي تعرض لإصابة في الرأس فقد على إثرها كمية معتبرة من الدماء.
 
ويقود ولد دحان حراك "محال تعديل الدستور" الذي ينشط في صفوفه عدد من الشباب الموريتانيين الرافضين للتعديلات الدستورية المقترحة من طرف الحكومة.
 
وتأتي هذه المواجهات الجديدة بين الأمن الموريتاني والمعارضة، بعد يوم واحد من تعرض قادة المعارضة لإصابات مختلفة أثناء تفريق الشرطة لمظاهرات ترفض تعديل الدستور.
 


الكلمات المفتاحية : الأمن, المعارضة, ولد غده
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة