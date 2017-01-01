ولد غده لـ"صحراء ميديا": تعرضت للتجسس



قال عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده إن هواتفه تعرضت للتجسس خلال توقيفه، مؤكداً أنه سيتقدم بشكاية لدى الجهات المعنية.



وقال ولد غده في تصريح لـ"صحراء ميديا" عقب مغادرته للسجن مساء اليوم الأربعاء، إنه رفض الخروج من السجن حتى تجلب هواتفه وتعرض على خبير معلوماتي بحضور سلطة قضائية، مؤكداً أنه يملك أدلة تثبت تعرضه هواتفه الشخصية للتجسس خلال توقيفه.



وأضاف ولد غده أنه عندما أبلغ بأن قرار الإفراج صادر عن مجلس الشيوخ، وأن وكيل الجمهورية أحاله إلى المحكمة بروصو والتي بدورها استجابت، قرر الاستجابة له ومغادرة السجن.



وأوضح ولد غده في تصريحه الصحفي الأول عقب مغادرة السجن، أنه "لن يعطل قرارات مجلس الشيوخ كما تفعل الحكومة".



ولكن ولد غده قال إنه سيتقدم يوم غد الخميس بشكاية في نواكشوط في قضية التجسس على هواتفه الشخصية، وإذا لم تأخذ الشكاية المساطر القانونية والقضائية الطبيعية سيلجأ إلى جهات دولية.

