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السبت 15 يوليوز - 21:55
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ولد غده يحذر من "انقلاب عسكري" في موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 15 يوليوز 2017 - 19:57



ولد غده متحدثاً أمام حشود المعارضة مساء اليوم - صحراء ميديا
ولد غده متحدثاً أمام حشود المعارضة مساء اليوم - صحراء ميديا
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حذر عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده من انقلاب عسكري قد تشهده موريتانيا إذا ما استمر النظام في تعديل الدستور والسعي نحو مأمورية ثالثة.
 
ودعا ولد غدة، مساء اليوم السبت، الشعب الموريتاني إلى رفض الظلم الممارس بحقه، وإظهار رفضه للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
 
وقال ولد غدة الخارج لتوه من السجن على منصة خطابة مهرجان رفض التعديلات الدستورية لمنتدى المعارضة، إنه أضرب عن الطعام في سجنه ليقول للنظام إن "السجن لن يثنى الشيوخ عن رفض التعديلات".
 
وحذر السناتور ولد غدة من أن أي عبث بالدستور الموريتاني الحالي قد "يقود إلى مأمورية ثالثة وهو ما سيسب انقلابا آخر ونتيجة ذلك العودة إلى المربع الأول".
 
ودعا ولد غدة الشعب، وكان يتحدث باسم الشيوخ، إلى التعبئة ضد التعديلات الدستورية، وهتف ومن ورائه الساحة بعبارات الرفض والعزم على إفشال التعديلات.


الكلمات المفتاحية : الدستور, المعارضة, انقلاب, ولد غده
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