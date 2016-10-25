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ولد كوار يدعو اليونيسكو لاعتماد لعبة "ظامت" موروثا ثقافيا


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 16:41



ولد كوار يدعو اليونيسكو لاعتماد لعبة "ظامت" موروثا ثقافيا
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 دعا بداه ولد كوار الامين العام للاتحادية الموريتانية للعبة "ظامت"  منظمة اليونيسكو  إلى اعتماد الرياضة الذهنية الشبيهة بالشطرنج  موروثا ثقافيا، متعهدا بأن تعمل اتحاديته على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركائها.

وقال ولد كوار في كلمة بمناسبة انطلاق تصفيات النسخة الاولى من بطولة كأس الاستقلال الوطني لسنة 2016 ان اطلاق هذه البطولة يدخل ضمن برنامج واسع ستقوم به الإتحادية لإعادة الإعتبار إلى هذه الرياضة العريقة في تاريخ وتراث البلاد.
وأضاف ولد كوار أن الاتحادية تنوي تنظيم كأس كل سنوية لأبرز مشاهيرهذه اللعبة من علماء وشعراء ولاعبين محترفين، مع جمع وتدوين ماقيل فيها من شعر حساني وفصيح.

ويشمل برنامج التصفيات التي تدوم شهرا مباريات في اللعبة بين الفرق المشاركة تحت إشراف طاقم تحكيم معتمد من طرف الإتحادية الموريتانية للعبة .


الكلمات المفتاحية : اليونيسكو, ثقافة


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