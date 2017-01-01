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ولد لمات: نبلغ وكيل الجمهورية بجريمة تعديل الدستور


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 15 يوليوز 2017 - 20:37



ولد لمات: نبلغ وكيل الجمهورية بجريمة تعديل الدستور
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قال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد محمود ولد لمات، مساء اليوم السبت، إن التعديلات الدستورية المقترحة من طرف النظام تعد "جريمة" يبلغون بها وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية.
 
وأضاف ولد لمات خلال كلمة ألقاها في مسيرة رفض التعديلات الدستورية أنه "انطلاقا من المادة 36 من القانون الجنائي، التي تلزم كل فرد بالتبليغ عن أي جريمة، فإنا نبلغ وكيل الجمهورية لنواكشوط الغربية، عن جريمة تعديل الدستور".
 
ووصف ولد لمات تعديل الدستور بأنه "مهزلة يصر عليها النظام"، من دون أن يحصل على "اتفاق جميع أطياف الشعب الموريتاني"، وفق تعبيره.
 
وقال إن هذه "المهزلة أظهرت أن هناك أعضاء بمجلس الشيوخ الموريتاني يغلبون مصلحة الوطن على المصالح الضيقة".
 


الكلمات المفتاحية : التكتل, الدستور, المنتدى, مسيرة
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