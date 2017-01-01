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ولد لمرابط: الموريتانيون فاعلون في محاربة الإرهاب


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 19 ماي 2017 - 19:52



ولد لمرابط: الموريتانيون فاعلون في محاربة الإرهاب
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دعا مفتي موريتانيا وإمام المسجد الجامع بنواكشوط أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن اليوم الجمعة الشعب الموريتاني إلى تبادل الاحترام وحسن الظن فيما بينه "ليتحقق الأمن والاستقرار في البلد".


وأضاف ولد حبيب الرحمن خلال خطبة الجمعة أنه يجب على المسلمين حسن الظن فيما بينهم انطلاقا من قول الله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً...).


وأكد إمام الجامع أن الموريتانيين فاعلون في محاربة الإرهاب والغلو والتطرف على الصعيدين المحلي والدولي، مطالبا بالابتعاد عن المسائل الخلافية، "ويجب في حال نقاش بعض المواضيع الانطلاق من القاعدة الشائعة رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فلا عصمة لغير النبي".



الكلمات المفتاحية : ارهاب, تطرف, ولد لمرابط
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