ولد لوليد يؤكد مشاركة حزبه في الإستحقاقات القادمة





تعهد رئيس حزب الرباط من أجل الحقوق وبناء الأجيال السعد ولد لوليد أمس الثلاثاء بالمشاركة فى الإستحقاقات المستقبلية من انتخابات تشريعية وبلدية، والعمل على تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل.

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وقال ولد لوليد في انطلاقة أعمال المؤتمر الأول لحزب الرباط من أجل الحقوق و بناء الأجيال إن ميلاد الحزب يشكل انطلاقة مشروع مجتمعي لم يكن وليد اللحظة وإنما نتيجة 30 سنة من تراكمات النضال والجد والكد من أجل موريتانيا التاريخ، موريتانيا الحاضر والمستقبل ، وفق تعبيره .



وأكد رئيس الحزب خلال خطابه أن حزبه جامع لكل الموريتانيين بكافة شرائحهم الإجتماعية ، مستعرضا رؤيته فى العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .



ورخصت الحكومة الموريتانية منتصف الشهر الماضي لحزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال، الذي يرأسه السعد ولد لوليد، القيادي السابق في مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا".



وكان ولد لوليد يشغل منصب المسؤول الإعلامي في حركة "إيرا" الحقوقية غير المرخصة، قبل أن ينسحب منها بسبب خلافات مع زعيم الحركة بيرام ولد الداه ولد اعبيد.



ويتهم ولد لوليد الحركة بأنها تتاجر بقضايا العبيد السابقين في موريتانيا، ويقول إن "تيار الزنوج" يسيطر على مفاصلها ويبعدها عن المبادئ التي تأسست من أجلها.

