ولد محمد لغظف الى الحوض ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ لدعم التعديلات الدستورية

أفادت مصادر مطلعة لصحراء ميديا أن الوزير السابق مولاي ولد محمد لغظف توجه الى الحوض الشرقي من أجل التعبئة لدعم التعديلات الدستورية.

ونفت المصادر المعلومات التي تم تداولها في الاعلام عن فتور في العلاقة بين الوزير الاول السابق والرئيس محمد ولد عبد العزيز إثر إقالته من منصب الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية مؤكدة "أن ولد محمد لغظف قرر التوجه الي الحوض الشرقي لمؤازرة الحملة الداعمة للتعديلات الدستورية نظرا لما يتمتع به من حضور شعبي قوي في منطقة الحوضين" بحسب المصدر..

وطرح غياب ولد محمد لغظف وزير ولد عبد العزيز الأول لست سنوات عن الحفل الرسمي لاطلاق حملة الاستفتاء على الدستور علامات استفهام عديدة، حول علاقات الرجلين.