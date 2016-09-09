ولد محم: زمن الخوف والطمع ولّى وسنخدم الناس

عزيز يبحث أمن المنطقة مع وفد برلماني فرنسي

الأسبيرين يقلل من خطر السرطان والذبحة القلبية

الوزير الأول يتباحث مع بعثة من منظمة الشفافية

المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية 2016

مجلس الوزراء يناقش اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية

مجلس الوزراء: تعيينات في الداخلية والنقل والبيطرة

مطالب نقابية باكتتاب كافة عمال الصحة غير المكتتبين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : الأسبيرين يقلل من خطر السرطان والذبحة القلبية https://t.co/n19mvrcU0H
الجمعة 9 سبتمبر - 13:14
Sahara Media Agency : عزيز يبحث أمن المنطقة مع وفد برلماني فرنسي https://t.co/CV015zkqag
الجمعة 9 سبتمبر - 13:03
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ولد محم: زمن الخوف والطمع ولّى وسنخدم الناس


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 9 سبتمبر 2016 - 13:35



ولد محم: زمن الخوف والطمع ولّى وسنخدم الناس
مواضيع ذات صلة

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم، إن زمن الخوف والطمع قد ولى، وبالتالي فإن خدمة الناس هي التي تضمن ولاءهم، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي بالنسبة للحزب الحاكم.
 
جاءت تصريحات ولد محم خلال افتتاح الحزب الحاكم، مساء أمس الخميس، لمقر أمانته المكلفة بالعمل التطوعي.
 
وخلال الحفل عبر ولد محم أمام أنصار الحزب عن سعادته بتوجه طواقم الحزب نحو العمل التطوعي، وقال: "أنا سعيد وفخور بأن هذه الطواقم اتخذت قرارا بعدم الانتظار، والنزول إلى الساحة بإمكانياتهم الخاصة، وشرعوا في التأسيس للعمل التطوعي".
 
وأوضح رئيس الحزب الحاكم أن العمل التطوعي يعتبر من أهم ركائز العمل الحزبي؛ مشيراً إلى أنه "تجسيد حي لخدمة الناس التي هي واجب كل الأمانات".
 
وقال ولد محم إن "من بين ما تعلمناه من رؤى وأساليب رئيس الجمهورية، أن نظل دائما في خدمة الناس، لأن زمن الخوف والطمع قد ولى إلى غير رجعة والسبيل الوحيد لضمان تأييدهم لنا هو خدمتنا لهم في كافة المجالات وفي جميع المناسبات، والوقوف معهم ومشاركتهم الأفراح والأتراح"، وفق تعبيره.
 
واستعرض ولد محم بعض الأنشطة التطوعية التي نظمها الحزب، من ضمنها مبادرة تقديم دروس التقوية، قال ولد محم إنه قد استفاد منها حوالي ألفي تلميذ منحدرين من أسر محدودة الدخل.
 
وخلص إلى أنه: "بهذا الأسلوب كسرنا القاعدة والمقولة السائدة في السابق حين يقول المواطن نحن لا نعرفكم إلا في الانتخابات"، وفق تعبيره.
 
وكان الحزب الحاكم في موريتانيا قد توجه في السنوات الأخيرة إلى العمل التطوعي والخيري، إذ قام بالعديد من المبادرات في هذا الإطار، من أبرزها عمليات إفطار الصائم خلال شهر رمضان الكريم.
 


الكلمات المفتاحية : الحزب الحاكم, سياسة, ولد محم


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة