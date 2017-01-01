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ولد محم يدعو المنتدى لـ"لإعتذار للشعب الموريتاني"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 8 يوليوز 2017 - 20:34



سيدي محمد ولد محم تحدث في مهرجان نظمه حزبه في روصو - صحراء ميديا
سيدي محمد ولد محم تحدث في مهرجان نظمه حزبه في روصو - صحراء ميديا
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دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد ولد محم المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، إلى "الاعتذار للشعب الموريتاني، عن مطالبته للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز  بالرحيل".


جاءت دعوة ولد محم خلال مهرجان جماهيري داعم للتعديلات الدستورية نظمه الحزب الحاكم مساء اليوم في المدينة الجديدة بالكلمتر السابع فى مقاطعة روصو جنوبي موريتانيا.


رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، تحدث خلال المهرجان الذي أُطلق عليه الحزب مهرجان "التحدي"، عن أهمية التعديلات الدستورية وضرورة التصويت لإنجاحها خلال استفتاء أغسطس المقبل.


من جهته تحدت وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، خلال المهرجان عن طبيعة التعديلات الدستورية، بشقيها المتعلق بالعلم الوطن،ي وشقها المتعلق بالمؤسسات الدستورية، معتبرا أن هذا التعديل سيقرب خدمات الادارة من المواطن.


المهرجان الذي تم الحشد له من مقاطعات ولاية اترارزة الست شهد حضور رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج، بالإضافة إلى أطر ومنتخبي الولاية



الكلمات المفتاحية : الحزب الحاكم, المعارضة, ولد محم
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