ولد منصور: نسعى لحوار سياسي يجمع ولايفرق



دعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور إلى الدخول فى حوار شامل لا محدود، مشددا على أن "كل مسار يجانب ذلك لا توصف عواقبه لا بالمحمودة و لا بالمقبولة"، وفق تعبيره.



وقال ولد منصور خلال الإفطار السنوي لحزبه إن تواصل يسعى لموريتانيا موحدة مستقرة، "تسودها الألفة و الأخوة و التعايش الحسن".



وأضاف ولد منصور خلال إفطار نظمه حزب تواصل إن الحزب يريد "موريتانيا المواطنة الكاملة لا عنصرية فيها ولا استرقاق فيها ولا تهميش فيها و لا تمييز".



وأكد رئيس حزب "تواصل" خلال إفطار جمع أحزابا من المعارضة والأغلبية وشخصيات من المجتمع المدني أن الإسلام يتعرض لتشويه يتعاون عليه من سماهم "الغزاة والطغاة والغلاة".

