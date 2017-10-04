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"يأتون غدا" ديوان شعر جديد في مكتبات نواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 4 أكتوبر 2017 - 19:52



"يأتون غدا" ديوان شعر جديد في مكتبات نواكشوط
 

أصدر الشاعر الموريتاني المختار السالم ولد أحمد سالم ، ديوانا شعريا جديدا يحمل عنوان "يأتون غدا"، وهو الديوان المطبوع ضمن سلسلة "إبداعات عربية" عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة فى الإمارات العربية المتحدة.


ويقع الديوان الجديد في تسعين صفحة من الحجم المتوسط، تضم 22 قصيدة أغلبها من الشعر العمودي، ويحتوي نصوصا من شعر التفعيلة.

وقد تم توزيع ديوان "يأتون غدا" في المكتبات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الاسبوع الجاري.

ويعتبر هذا الديوان هو المجموعة الشعرية الخامسة التي تصدر للشاعر المختار السالم ولد أحمد سالم، وذلك بعد "سراديب في ظلال النسيان" عام 1991، و"القيعان الدامية" عام 2009، و"هذا هو النهد الذي اعترفت له" الصادر عام  2015، و"البافور" عام 2016.


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