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يوم للشراكة بين جامعة نواكشوط والمؤسسات الاقتصادية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 3 ماي 2017 - 19:04



يوم للشراكة بين جامعة نواكشوط والمؤسسات الاقتصادية
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انطلقت اليوم الأربعاء بجامعة نواكشوط العصرية النسخة الثانية من يوم الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية الوطنية.

يوم الشراكة المنظم هذا العام تحت شعار "التشغيل الذاتي فرصة للتوظيف الحقيقي للشباب الخريجين " شهد إقامة معرضين احدهما للتعريف بمؤسسات التعليم العالي في موريتانيا بمختلف تخصصاتها، والآخر للشركات والمؤسسات الاقتصادية للتعريف بمنتوجاتها ودورها الاقتصادي.

ويهدف هذا اليوم حسب المشرفين عليه إلى تعزيز التواصل بين هذه المؤسسات وجامعة نواكشوط العصرية بغية زيادة الوعي بأهمية التكامل لصالح العملية التنموية وتحفيز المؤسسات لتقديم المطالب والحاجات للجامعة.

الأمينة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي آيستا داوودا جالو، قالت إن هذا اليوم سيمكن من ملاءمة عروض التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل؛ مما سيسهم في تطوير المؤهلات واكتساب المهارات لدى الطلاب، وتكوين المسيرين العموميين المعنيين بالتخطيط والتنظيم والمراقبة والمتابعة كما وكيفا للنتائج المتحصل عليها في مجال التشغيل والتكوين المهني.


الكلمات المفتاحية : اقتصادية, جامعة نواكشوط, مؤسسات
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