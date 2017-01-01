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​إصابات وخسائر مادية جراء عاصفة قوية قرب الطينطان


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 21 يوليوز 2017 - 09:21



​إصابات وخسائر مادية جراء عاصفة قوية قرب الطينطان
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أصيب عدة أشخاص بجراح، في بلدة أقرقار قرب مدينة الطينطان، في ولاية الحوض الغربي، إثر عاصفة قوية، ليلة الجمعة.
وأفاد مصدر في البلدة، أن حالة المصابين عادية، وأن خمسة عشر عريشا سقطت من جراء العاصفة، التي وصفها المصدر بأنها "إعصار".
ولم تعلن الإدارة المحلية، في الولاية، معلومات بشأن العاصفة، وخسائرها.
 
وشهدت مقاطعة الطينطان سنة 2007، فيضانات أدت إلى خسائر كبيرة، ونزوح الآلاف من السكان، وأقيمت على أثرها مؤسسة وطنية لتنفيذ مشروع إعادة إعمار المدينة. 


الكلمات المفتاحية : أمطار, إعصار, الطينطان, عاصفة. عواصف
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