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​بعد الجدل حول تسليمها.."برج العلم" تبدأ التسجيل


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 29 ماي 2017 - 10:24



​بعد الجدل حول تسليمها.."برج العلم" تبدأ التسجيل
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أعلنت مدارس برج العلم الخاصة اليوم الاثنين عن انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2017 -2018 في جميع المستويات ، مجددة إلتزامها بنفس المنهجية التي ظلت تعمل على تطويرها وتحسينها طيلة 12 سنة من ناحية البنية التحتية التعليمية .

وشكرت الإدارة فى بيان لها وكلاء التلاميذ على تمسكهم بخيار برج العلم وثقتهم فى أدائها، كما تقدمت بالشكر لوزارة التهذيب الوطني.

وقالت المدرسة إن الإدراة تسعى للحصول على مخرجات نوعية علميا وأخلاقيا عن طريق الطواقم التربوية و الاشراف والمتابعة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد استقبل فى شهر ديسمبر من العام الماضي، رئيس وقف معارف التركي، حسن ياووز، الذي أدى زيارة لموريتانيا من أجل تغيير موقف السلطات الموريتانية من مدارس "برج العلم" التركية.
 
وكانت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية قد تداولت أنباء تفيد بأن السلطات الموريتانية قررت تسليم هذه المدارس لمصالح الأوقاف التركية، وذلك على خلفية الجدل الدائر في تركيا حول المدارس التابعة لهيئة "الخدمة" التي يقودها المفكر التركي فتح الله غولن، المتهم بالتورط في انقلاب العام الماضي.
 
ونفت "مدارس برج العلم" الحرة أن يكون قد تم تسليمها لمصالح الأوقاف التركية، مؤكدة أنها مستمرة في أداء عملها التربوي النبيل وفق النظم والقوانين الموريتانية.
 


الكلمات المفتاحية : برج العلم, تدريس, مدارس
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