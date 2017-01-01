​بعد الجدل حول تسليمها.."برج العلم" تعود للتدريس

أف سي نواذيبو يجدد عقد الحارس ابراهيم سليمان

ليبيا: تنظيم مرتبط بالقاعدة يعلن حل نفسه

هذا بلاغ للناس

إقالة وزير جزائري بعد 48 ساعة من تعيينه

موريتانيا ومصر تتفقان على تفعيل التعاون البحري

تحرير رهينة فرنسي خطف في الكونغو الديمقراطية

ولد أهل داوود يحذر من خطر وسائل التواصل الاجتماعي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف

المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"

المختار ولد داهي
المُمَارَسَةُ السِيًاسِيًةُ بِمُورِيتَانْيَا و"السُؤَالُ الشًبَابِي"
امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من "قَعْقَعَةِ" الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أف سي نواذيب يجدد عقد الحارس ابراهيم سليمان https://t.co/vgjvs5kUW5أف-سي-نواذيب-يجدد-عقد-الحارس-ابراهيم-سليمان_a34936.html
الاثنين 29 ماي - 02:38
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | هذا بلاغ للناس https://t.co/vgjvs5kUW5هذا-بلاغ-للناس_a34935.html https://t.co/nW2qqO45ld
الاحد 28 ماي - 21:18
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

​بعد الجدل حول تسليمها.."برج العلم" تعود للتدريس


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 29 ماي 2017 - 10:24



​بعد الجدل حول تسليمها.."برج العلم" تعود للتدريس
مواضيع ذات صلة
 
أعلنت مدارس برج العلم الخاصة اليوم الاثنين عن انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2017 -2018 في جميع المستويات ، مجددة إلتزامها بنفس المنهجية التي ظلت تعمل على تطويرها وتحسينها طيلة 12 سنة من ناحية البنية التحتية التعليمية .

وشكرت الإدارة فى بيان لها وكلاء التلاميذ على تمسكهم بخيار برج العلم وثقتهم فى أدائها، كما تقدمت بالشكر لوزارة التهذيب الوطني.

وقالت المدرسة إن الإدراة تسعى للحصول على مخرجات نوعية علميا وأخلاقيا عن طريق الطواقم التربوية و الاشراف والمتابعة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد استقبل فى شهر ديسمبر من العام الماضي، رئيس وقف معارف التركي، حسن ياووز، الذي أدى زيارة لموريتانيا من أجل تغيير موقف السلطات الموريتانية من مدارس "برج العلم" التركية.
 
وكانت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية قد تداولت أنباء تفيد بأن السلطات الموريتانية قررت تسليم هذه المدارس لمصالح الأوقاف التركية، وذلك على خلفية الجدل الدائر في تركيا حول المدارس التابعة لهيئة "الخدمة" التي يقودها المفكر التركي فتح الله غولن، المتهم بالتورط في انقلاب العام الماضي.
 
ونفت "مدارس برج العلم" الحرة أن يكون قد تم تسليمها لمصالح الأوقاف التركية، مؤكدة أنها مستمرة في أداء عملها التربوي النبيل وفق النظم والقوانين الموريتانية.
 


الكلمات المفتاحية : برج العلم, تدريس, مدارس
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة