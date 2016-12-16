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​منتدى النصرة يدعو إلى الخروج في المسيرة الأخيرة قبل الحكم على المسيء


انواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 16 ديسمبر 2016 - 01:31



​منتدى النصرة يدعو إلى الخروج في المسيرة الأخيرة قبل الحكم على المسيء
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 دعا رئيس المنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم  الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي الصعيدي  سكان العاصمة نواكشوط إلى التوافد بكثرة غدا في  ساحة مسجد ابن عباس بعد صلاة الجمعة للمسيرة المرخصة المطالبة بإعدام كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير .
وقال الشيخ على الرضا في تسجيل إن الحضور ضروري لتكثير سواد المسلمين لنصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام  والذب عن حياض الشريعة المحمدية
وتعد المسيرة غدا هي الأخيرة قبل النطق بالحكم الثلاثاء القادم بعد تأجيل النطق بالحكم في حق المسيء ، وذلك من أجل التداول بخصوصه.


الكلمات المفتاحية : ابن عباس, النصرة


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