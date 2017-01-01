​وزير الدفاع الموريتاني يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي





التقى وزير الدفاع الموريتاني جالو مامادو باتيا بمباني وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بنائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية توماس شانون .



وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للانباء (الرسمية) فقد تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، ودعم الولايات المتحدة للقوة المشتركة لدول الخمس في الساحل، بالاضافة إلى التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه.



وكان وزير الدفاع الموريتاني قد شارك الاثنين الماضي بنيويورك، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول السلم والأمن في إفريقيا وخصوصا في الساحل، وطالب خلال الاجتماع بضرورة تعجيل التعبئة الفعلية لميزانية القوة المشتركة لدول الخمس في الساحل .



والتقى الوزير كذلك، على هامش أشغال اجتماع مجلس الامن والسلم في افريقيا، بالامين العام المساعد للامم المتحدة المكلف بدعم البعثات الاممية لحفظ السلام السيد اتول خار، الذي أشاد بدور الجنود الموريتانيين المشاركين في عمليات حفظ السلام خاصة وحدة الجنود الموريتانيين الموجودة في جمهورية وسط افريقيا.



