​وزير الدفاع الموريتاني يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي

القوة المشتركة لدول الساحل تنفذ أولى عملياتها

"الفاو" تمنح موريتانيا 14 مليار أوقية لدعم الامن الغذائي

ولد عبد المالك: تحديات عديدة تعيق حقوق الانسان في افريقيا

وزيرة موريتانية: هناك مشروع لإنتاج السكر في "فم لكليتة"

وزير الاقتصاد: موريتانيا ستطلق إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال

"نصرة الإسلام والمسلمين" تتبني هجومين شمالي مالي

اتفاق موريتاني صيني جديد في مجال الصيد البحري

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | القوة المشتركة لدول الساحل تنفذ أولى عملياتها https://t.co/vgjvs5kUW5القوة-المشتركة-لدول-الساحل-تنفذ-… https://t.co/8b5i1WM5py
الخميس 2 نونبر - 11:56
Sahara Media Agency : I posted a new video to Facebook https://t.co/NXwQrGeuGu
الخميس 2 نونبر - 01:30
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

​وزير الدفاع الموريتاني يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 2 نونبر 2017 - 11:39



​وزير الدفاع الموريتاني يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي

 
التقى وزير الدفاع الموريتاني  جالو مامادو باتيا بمباني وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بنائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون السياسية توماس شانون.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للانباء (الرسمية) فقد تناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل، ودعم الولايات المتحدة للقوة المشتركة لدول الخمس في الساحل، بالاضافة إلى التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه.
 
وكان  وزير الدفاع الموريتاني قد شارك الاثنين الماضي بنيويورك، في الاجتماع الوزاري لمجلس الأمن حول السلم والأمن في إفريقيا وخصوصا في الساحل، وطالب خلال الاجتماع بضرورة تعجيل التعبئة الفعلية لميزانية القوة المشتركة لدول الخمس في الساحل.
 
والتقى الوزير كذلك، على هامش أشغال اجتماع مجلس الامن والسلم في افريقيا، بالامين العام المساعد للامم المتحدة المكلف بدعم البعثات الاممية لحفظ السلام السيد اتول خار، الذي أشاد بدور الجنود الموريتانيين المشاركين في عمليات حفظ السلام خاصة وحدة الجنود الموريتانيين الموجودة في جمهورية وسط افريقيا.
 
 

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة