10مليارات أوقية لتحسين نوعية التعليم





قالت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود اليوم الأحد بمدينة باركيول إن قطاعها يتشرف بما تحقق من إنجازات في مجال البنى التحتية الخدمية في مختلف أنحاء البلاد.





وأضافت بنت مولود أن وزارة الاسكان أن أطلقت برنامج لتحسين الولوج ونوعية التعليم بغلاف مالي قدره 10 مليارات أوقية، ممول بالكامل من ميزانية الدولة، "كما عمل على إنشاء وتطوير المنشآت الخدمية الكبرى بما في ذلك البدء في بناء جامع نواكشوط الكبير وبناء مركز تجاري عصري بمواصفات دولية".





وقالت الوزيرة خلال وضع الحجر الأساس لانطلاق مشروع توسعة بعض المراكز الصحية في خمس ولايات من البلاد، إن قطاع الاسكان ينتهج "مسار البناء والتشييد لتحقيق التنمية والانحياز للمواطن البسيط، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية".





وأكدت بنت مولود أن وزارتها حققت مجموعة من الانجازات، "في مقدمتها استكمال برنامج القضاء على الأحياء العشوائية في نواكشوط، وتزويد المدن الداخلية بأدوات حديثة لتسيير المجال الحضري، و تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتوسعة وعصرنة مدن أبي تلميت، وألاك، وبلنوار، وبنشاب، وسيلبابي، وواد الناقة، وصنغرافه، وانبيكه، وبير أم أكرين.

