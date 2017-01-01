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10مليارات أوقية لتحسين نوعية التعليم


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 9 يوليوز 2017 - 16:16



10مليارات أوقية لتحسين نوعية التعليم
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قالت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود اليوم الأحد بمدينة باركيول إن قطاعها يتشرف بما تحقق من إنجازات في مجال البنى التحتية الخدمية في مختلف أنحاء البلاد.


وأضافت بنت مولود أن وزارة الاسكان أن أطلقت برنامج لتحسين الولوج ونوعية التعليم بغلاف مالي قدره 10 مليارات أوقية، ممول بالكامل من ميزانية الدولة، "كما عمل على إنشاء وتطوير المنشآت الخدمية الكبرى بما في ذلك البدء في بناء جامع نواكشوط الكبير وبناء مركز تجاري عصري بمواصفات دولية".


وقالت الوزيرة خلال وضع الحجر الأساس لانطلاق مشروع توسعة بعض المراكز الصحية في خمس ولايات من البلاد، إن قطاع الاسكان ينتهج "مسار البناء والتشييد لتحقيق التنمية والانحياز للمواطن البسيط، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية".


وأكدت بنت مولود أن وزارتها حققت مجموعة من الانجازات، "في مقدمتها استكمال برنامج القضاء على الأحياء العشوائية في نواكشوط، وتزويد المدن الداخلية بأدوات حديثة لتسيير المجال الحضري، و تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتوسعة وعصرنة مدن أبي تلميت، وألاك، وبلنوار، وبنشاب، وسيلبابي، وواد الناقة، وصنغرافه، وانبيكه، وبير أم أكرين.



الكلمات المفتاحية : إنجازات, التعليم, وزيرة
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