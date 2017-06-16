18مليون يورو لدعم التهذيب والتكوين بموريتانيا



كشف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودرياه اليوم الجمعة بنواكشوط عن اتفاقية تمويل ستوقع قريبا بين موريتانيا وفرنسا، لدعم التهذيب الوطني والتكوين المهني في موريتانيا بغلاف مالي قدره 18 مليون يورو.



وأعرب الوزير خلال زيارة يقوم بها لموريتانيا عن ارتياح الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية عن قرب التوقيع على اتفاقية تمويل في الأشهر القادمة تتعلق بالتهذيب الوطني والتكوين المهني بغلاف مالي قدره 18 مليون يورو .



وأكد لودرياه تطلع "الوكالة الفرنسية للتنمية" للتعاون مع موريتانيا في مجال الأمن الغذائي والتنمية المحلية، مبرزا أن هذه الهيئة المالية تربطها بموريتانيا علاقات ثقة منذ 40 سنة، "والتعاون بينها مع موريتانيا أثمر في العديد من المجالات".



وأعرب الوزير الفرنسي عن أمله في أن يتطور التعاون بين موريتانيا وفرنسا نحو الأفضل "في ظل الصداقة القوية التي تجمع البلدين" بحسب تعبير الوزير.



ويؤدي وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودرياه زيارة لموريتانيا وقع خلالها عدة اتفاقيات بين البلدين.

