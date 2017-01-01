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19 ألف متبرع بالدم العام الماضي في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 5 يوليوز 2017 - 18:35



19 ألف متبرع بالدم العام الماضي في موريتانيا
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قالت مدير المركز الوطني لنقل الدم "خديجة با" إن عدد المتبرعين بالدم في موريتانيا،ارتفع من 12 ألف متبرع عام 2012 الى 19 ألف متبرع العام الماضي.

جاءت تصريحات مديرة المركز اليوم الاربعاء، خلال الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، المخلد تحت شعار "التبرع بالدم انقاذ لحالات الاستعجال".

وأوضحت مديرة المركز الوطني لنقل الدم، ان بلوغ أهداف الخطة الوطنية الثانية للتنمية الصحية، يمر بتوفير الدم على مستوى كافة المراكز الصحية على امتداد التراب الوطني وبطريقة مؤمنة، الأمر الذي يحرص المركز من خلال استراتيجية جديدة على زيادة هذه القدرات من خلال فتح مراكز للتبرع بالدم في الولايات الداخلية، وتقريب مراكز الدم من السكان عن طريق وحدات متنقلة للتبرع بالدم .


وشهدت فعاليات تخليد هذا اليوم تبرع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بالدم لصالح المركز من ضمنهم وزير الصحة، ووزير الشباب والرياضة، والامين العام لوزارة الصحة، والمستشار الاعلامي لوزير الصحة، وبعض الفاعلين في القطاع الصحي .



الكلمات المفتاحية : تبرع, دم, صحة
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