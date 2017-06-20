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21 قتيلا حصيلة يوم دام شمالي شرق نيجيريا


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 03:11



21 قتيلا حصيلة يوم دام شمالي شرق نيجيريا
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قتل أكثر من عشرين شخصا  الإثنين في هجمات انتحارية متعددة شهدتها ولاية بورنو  شمالي شرق نيجيريا حسب مسؤولين محليين.

 وصرح متحدث بإسم الشرطة المحلية اليوم بأن 17 شخصا من بينهم خمس انتحاريات نفذت الهجمات تأكد مصرعهم على الفور بعد الحوادث لكن أربعة أشخاص آخرين توفوا في المستشفى وفقا لما ذكرت وكالة إدارة الطوارىء الوطنية.
 
ووقع الهجوم بالقرب من معكسر للأشخاص النازحين في قرية كوفا التي تبعد 8 كلمترات عن مدينة مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو المضطربة.
 
ويشتبه في أن تكون جماعة بوكو حرام  وراء تنفيذ هذه الانفجارات،  واتهمت بوكو حرام إقليميا بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد 2.3 مليون شخص آخرين في نيجيريا منذ بدء تمردهم في عام 2009.
 


الكلمات المفتاحية : انتحاريات, بوكوحرام
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