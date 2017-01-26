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21 مليون أوقية من اليابان لإعادة تأهيل المركز الصحي بالسبخة


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 26 يناير 2017 - 14:55



21 مليون أوقية من اليابان لإعادة تأهيل المركز الصحي بالسبخة
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قدمت سفارة اليابان في موريتانيا اليوم الخميس أزيد من  21 مليون أوقية، لبناء  وترميم بعض المرافق واقتناء بعض التجهيزات الطبية لصالح المركز الصحي بمقاطعة السبخة بولاية انواكشوط الغربية.

 

جاء ذلك خلال اتفاقية بين سفارة اليابان ومنظمة "نافوري" غير الحكومية للبيئة بهدف الرفع من مستوى ونوعية الخدمات الصحية لهذا المركز الذي يقدم سنويا أكثر من 20 الف استشارة طبية لسكان السبخة البالغ  عددهم 72245 نسمة.

 

وقال الأمين العام لوزارة الصحة  احمد ولد اجه إن هذه الاتفاقية تعتبر ثمرة لتعاون بناء بين سفارة اليابان ومنظمة نافوري ومسؤولي المركز الصحي بالسبخة.

 

وأضاف ان انجاز هذا المشروع يدخل في اطار مسعى السلطات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تعزيز النظام الصحي على المستوى القاعدي لتمكينه من تقديم خدمات صحية ذات جودة مطلوبة .

 

وبدوره أوضح السفير الياباني المعتمد بموريتانيا هيسا تسو غوشيميزو أن  هذا المشروع سيساهم بشكل فعال في الرفع من الخدمات الصحية للمركز الصحي بالسبخة .

 

وأضاف ان سفارة اليابان في موريتانيا قامت بجهود مهمة في مجال الرعاية الصحية من خلال بناء وتوسعة العديد من المراكز الصحية والمستشفيات ،و تمويل وتهيئة المدرسة الوطنية للصحة العمومية قيد الانجاز حاليا.

 



الكلمات المفتاحية : السبخة, اليابان, صحة


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