250 مليون أوقية لدعم التنمية في منطقة انواذيبو الحرة





قدم البنك الدولي اليوم الخميس دعما فنيا في شكل منحة بقيمة 250 مليون أوقية لمنطقة انواذيبو الحرة لدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.





ووقع رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف زوال اليوم بداكار مع مفاهين آلبوه، المديرة الإقليمية للمؤسسة المالية الدولية (مجموعة البنك الدولي) على إطار للتعاون تقدم بموجبه المؤسسة المالية الدولية دعما فنيا وماليا يزيد على 250 مليون أوقية في شكل منحة لمنطقة نواذيبو الحرة.





وستخصص المنحة بحسب منطقة انواذيبو الحرة لدعم جهود التنمية المستدامة بالمنطقة من خلال بنية تحتية "كمحطة معالجة المياه العادمة بالقطب البحري بالمنطقة الحرة".

