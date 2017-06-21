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40 قتيلا فى معارك طائفية بأفريقيا الوسطى


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 21 يونيو 2017 - 12:21



40 قتيلا فى معارك طائفية بأفريقيا الوسطى
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قتل 40 شخصا على الأقل، وإصابة 43 فى حصيلة أولية لمعارك طائفية شهدتها مدينة "بريا" وسط جمهورية إفريقيا الوسطى عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في البلاد.

وقالت مصادر أمنية وإغاثية في تصريحات صحفية إن المعارك دارت بين عناصر من ميليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية وعناصر من مجموعة كانت منضوية في ائتلاف "سيليكا" المسلم.

وتأتى هذه المعارك فى أعقاب توقيع حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى و13 من أصل 14 جماعة متمردة تضمها البلاد اتفاقا لوقف فوري لإطلاق النار أمس الأول الاثنين، في إيطاليا.

. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعرب مطلع يونيو الجاري عن قلقه تجاه الاضطرابات الأمنية في جمهورية افريقيا الوسطى، معربا عن خشية الأمم المتحدة من تصاعد المواجهات "ذات الطابع الديني والأثني" في البلاد.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا الوسطى, اتفاقية, معارك
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