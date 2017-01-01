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400 قرية بلبراكنة تستفيد من مياه آفطوط الشرقي


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 8 يوليوز 2017 - 19:00



400 قرية بلبراكنة تستفيد من مياه آفطوط الشرقي
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وضع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين اليوم السبت بتجمع بورات بولاية لبراكنة الحجر الأساس لانطلاقة المقطعين 3 و5 من مشروع "آفطوط الشرقي" لتزويد هذا التجمع بالماء الصالح للشرب.

وسيمكن المقطعان 3 و5 من مشروع "آفطوط الشرقي" من جلب المياه من سد "فم لكليته" إلى القرى والمدن الواقعة غرب هضبة "واو" ، كـ"منكل" و"نيت" و"بوارت" و"لكصيبة" وجنوب السد باتجاه "كوبات".


وستوفير مياه المشروع الشرب لـ 180 ألف نسمة من سكان المناطق المستهدفة، على المديين القريب والمتوسط في أزيد من 400 قرية عن طريق مد أكثر من 1200 كلم من الأنابيب.


و يصل التمويل الاجمالي للمشروع  إلى 23 مليار أوقية، ويتم تنفيذه على مرحلتين، بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي .


الكلمات المفتاحية : الشرقة, الوزير الاول, مياه
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