5 قتلى و8 جرحى في إطلاق نار بمطار في فلوريدا

لقي 5 أشخاص مصرعهم و جرح 8 في إطلاق نار عشوائي قام به مسلح أمس الجمعة في منطقة استلام الحقائب بمطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي في فلوريدا قبل أن تحتجزه الشرطة.



وقال مفوض المقاطعة تشيب لاماركا على تويتر إن المسلح وصل على متن رحلة قادمة من كندا ببندقية مؤمنة في أمتعته ثم استلم حقيبته وتوجه لدورة المياه ولقمها بالذخيرة قبل أن يخرج ويفتح النار.



وقال سكوت اسرائيل قائد شرطة مقاطعة بروارد للصحفيين في المطار إن مطلق النار لم يصب بأذى إذ أن أفراد قوات الأمن لم يطلقوا عليه النار وأضاف أن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الهجوم.



وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قتلى ومصابين على الأرض بجوار منطقة استلام الحقائب وأشخاصا يجثون لمساعدتهم.





وتم تحديد هوية المهاجم واسمه استيبان سانتياجو (26 عاما) ولديه بطاقة هوية تخص الجيش الأمريكي وفقا لما ذكره متحدث باسم السناتور بيل نيلسون من ولاية فلوريدا الذي تحدث مع المسؤولين في إدارة أمن وسائل النقل.