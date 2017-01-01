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500 مليون أوقية تكلفة توسعة مستشفي الشيخ زايد


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 يوليوز 2017 - 20:09



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دشن وزير الصحة الموريتاني كان ببكر، رفقة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بانواكشوط عيسى عبد الله مسعود الكلباني اليوم الأربعاء ، توسعة وترميم مستشفى الشيخ زايد بنواكشوط، بتمويل من دولة الإمارات وصل إلى 500 مليون أوقية.

وبلغت مساحة التوسعة الجديدة للمستشفي 400 مترا مربعا، فما وصلت الترميمات 1200 متر ، وسترفع هذه التوسعة الطاقة الاستيعابية للمستشفي إلى 185 سريرا بدل 135.


وقد شملت التوسعة والترميم قسم أمراض النساء والتوليد بثلاث غرف عمليات، وسبع غرف للحجز، وغرفة للعناية الفائقة بسعة عشرة أسرة ، إضافة إلى قسم الحالات المستعجلة، وقاعات للمراقبة والاستقبال والأشعة والمختبر، وبناء وترميم قسم الحالات المستعجلة للأطفال، وقسم أمراض الفم والأسنان، وتوسعة لمصلحة التصوير الطبقي، إضافة إلى التجهيز بالمعدات الطبية والمعلوماتية والمكتبية.


وأوضح مدير مستشفى الشيخ زايد الدكتور حماه الله ولد الشيخ في كلمته بالمناسبة، أن هذه اللفتة الكريمة تأتي تكملة للإنجاز الأصلي لهذا المستشفى الذي يمثل إحدى ثمار التعاون الجيد القائم بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة .


وبدوره اعتبر سفير الإمارات العربية المتحدة في نواكشوط أن التواجد اليوم في هذه المعلمة الاستشفائية الكبرى التي تقدم العلاج للمرضى في العاصمة نواكشوط منذ 17 عاما يدل على قدم وعمق التواصل وقوة التعاون الذي يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا.



الكلمات المفتاحية : الشيخ زايد, مستشفى, وزير الصحة
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