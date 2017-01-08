الفرنسيون يحيون ذكرى الهجوم على "شارلي إيبدو"

63 مليار رسالة واتساب ليلة رأس السنة

رئيس غانا الجديد يتعهد بخفض الضرائب وتعزيز اقتصاد البلاد

رئيسة ليبريا تؤكد سعي القادة الأفارقة لإيجاد حل سلمي في غامبيا

ملابس تخفي مرتديها عن أعين كاميرات المراقبة

اكتشاف مذهل قد يقضي على سرطان الثدي في العالم

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يمدد عقد مارتينز

الرئيس الإيفواري يعلن توصله لاتفاق مع المتمردين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | 63 مليار رسالة واتساب ليلة رأس السنة https://t.co/iryFD4A0a2مليار-رسالة-واتساب-ليلة-رأس-السنة_a33091.… https://t.co/XMcay95QwG
الاحد 8 يناير - 10:01
Sahara Media Agency : رئيس غانا الجديد يتعهد بخفض الضرائب وتعزيز اقتصاد البلاد https://t.co/BOmPeKI0Mh
الاحد 8 يناير - 09:36
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

63 مليار رسالة واتساب ليلة رأس السنة


البوابة العربية للأخبار التقنية
الاحد 8 يناير 2017 - 09:00



63 مليار رسالة واتساب ليلة رأس السنة
مواضيع ذات صلة
قالت خدمة التراسل الفوري واتساب، الجمعة، إن عدد الرسائل التي أرسلها مستخدموها خلال ليلة رأس السنة بلغ نحو 63 مليار رسالة، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً للتطبيق الذي يتيح للناس تبادل الرسائل النصية والصور والفيديو، فضلاً عن إجراء المكالمات الصوتية والمرئية.
 
ونقل موقع "فنتشر بيت VentureBeat " المعني بشؤون التقنية عن متحدث باسم واتساب، أن من بين الـ 63 مليار رسالة، شكلت الصور نحو 7.9 مليار، بينما بلغ عدد الفيديوهات المرسلة خلال تلك الليلة قرابة 2.4 مليار.
 
يشار إلى أن مارك زوكربيرغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب، كان قد قال في شهر نيسان/أبريل الماضي إن تطبيقي واتساب ومسنجر مجتمعين يحققان 60 مليار رسالة يومياً.
 
ومن جانبه، قال جان كوم المؤسس المشارك لواتساب في شهر كانون الثاني/يناير 2015 إن مستخدمي التطبيق يرسلون 30 مليار رسالة يومياً، وفي شهر شباط/فبراير 2016 بلغ العدد 42 مليار رسالة.
 
وعلى سبيل المقارنة، يرسل مستخدمو تطبيق التراسل تيليغرام نحو 15 مليار رسالة يومياً، وذلك حتى شهر شباط/فبراير الماضي. وبحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية، بلغ عدد الرسائل التي يتبادلها مستخدم تطبيق التراسل "آيمسج" من آبل نحو 40 مليار، وذلك في عام 2014.
 
يشار إلى أن شركة فيسبوك اشترت شركة واتساب في عام 2014 مقابل أكثر من 20 مليار دولار أميركي، والآن يملك التطبيق أكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً.


الكلمات المفتاحية : رأس السنة, رسائل, فيسبوك, واتساب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة