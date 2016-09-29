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مسعود يدعو إلى وضع آليات تضمن تطبيق مخرجات الحوار  29/09/2016

دعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، إلى وضع آليات تضمن تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي انطلق مساء اليوم الخميس بنواكشوط. 
  
وقال ولد بلخير في خطابه خلال حفل افتتاح جلسة الحوار، إن "مخرجات الحوار يجب أن توضع لها الآليات اللازمة لمتابعتها وتطبيقها"، مستعرضاً أهم المخرجات التي يجب أن يتم التركيز عليها. 
  
وأوضح ولد بلخير أن مخرجات الحوار يجب أن تشمل مختلف هموم المواطنين، مؤكداً على أهمية "تعزيز الوحدة الوطنية أولاً، وأن يضع لذلك الحلول النهائية التي تضمن الحرية والمساواة والعيش الكريم لكل أبناء الوطن". 
  
ودعا رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي إلى تحقيق "مساواة لا تفرق بين المواطن على أساس لون أو لسان أو جهة أو قبيلة أو طائفة أو مكانة اجتماعية دولة لا ظلم فيها ولا تهميش ولا غبن ولا استعباد ولا نظرة دونية للآخر، لنتغلب في النهاية على كل الدعوات العنصرية والفئوية والقبلية"، وفق تعبيره. 
  
وأضاف: "يجب علينا في هذا الحوار أن نؤسس لدولة القانون والحكامة الديمقراطية ليبقى التداول السلمي على السلطة سنة لأجيال القادمة"، وفق ما قال إنه "انتخابات حرة وشفافة ونزيهة". 
  
وشدد على ضرورة وضع "استراتيجية جديدة" لجملة من الملفات من أبرزها "الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد والرشوة".

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