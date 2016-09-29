المنتدى: حوار اليوم لا يعنينا وموقفنا منه واضح

عزيز: يد الحوار ممدودة لكافة الفاعلين السياسيين

احتجاج أثناء خطاب رئيس حزب سياسي في الحوار

رئيس ائتلاف الأغلبية: تأخر الحوار ليس ضعفاً منا

ولد بلخير: يجب وضع آليات لتطبيق مخرجات الحوار

انطلاق الجلسة الأولى من الحوار الوطني الشامل

قيادي بمنتدى المعارضة يحضر انطلاق جلسات الحوار

تعيين مدير عام جديد لتجمع أمن الطرق

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مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : Communiqué du Conseil des Ministres https://t.co/MleU8GtIDE
الخميس 29 سبتمبر - 21:32
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | المنتدى: الحوار لا يعنينا وموقفنا واضح منه https://t.co/vgjvs5kUW5المنتدى-الحوار-لا-يعنينا-وموقفنا-وا… https://t.co/r1RdnCcgLJ
الخميس 29 سبتمبر - 21:25
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ولد عبد العزيز: استجبنا لكل المبادرات البناءة أيا كان مصدرها  29/09/2016


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