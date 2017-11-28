استأنفت الحركة التجارية والمدنية، مساء اليوم السبت، في معبر الكركارات الحدودي بين…
قال الاتحاد الأفريقي، مساء اليوم السبت، إنه يدعم الجهود التي تبذلها الأمم…
أفادت مصادر «صحراء ميديا» أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سيغادر…
مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سلكنا الطريق الوطني المؤدي إلى…
نظمت هيئة حسان للمديح النبوي مساء أمس الجمعة، في العاصمة الموريتانية نواكشوط…
انهالت ردود الفعل الدولية منذ أمس الجمعة، لتدعو إلى «التهدئة» في منطقة…
دعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، الصحفيين الموريتانيين والمراسلين الدوليين في البلد إلى «الموضوعية والمهنية» في تغطيتهم للأحداث الجارية…
توفي صباح اليوم الثلاثاء، صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ونعت حركة…
فازت شركة (بولي شانغدا) الصينية بمشروع تشييد جسر روصو، الذي يعبر نهر السنغال ليربط بين موريتانيا والسنغال، في صفقة بقيمة…
تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سير العمل في مشاريع تنموية تنفذها الهيئة في موريتانيا، في مجالات الصحة والتعليم…