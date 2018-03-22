أثار النائب البرلماني محمد ولد ببانه الجدل من جديد داخل قبة…
اعترفت شركة “آبل” الأمريكية، بوجود “أخطاء كارثية” في اثنين من أنجح طرازات…
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، المانحين بتقديم مزيد…
وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى مالي…
استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، يوم الجمعة الماضي، السفير الإيراني…
أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الفريق الأول باتر بافل، اليوم…
يستعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، لتنصيب وحداته القاعدية على مدى 15 يوماً،…
لم يخف الشاب الموريتاني محي الدين سيف سعادته باللقاء الذي جمعه قبل يومين مع الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك،…
كشفت شركة “بريتش بتروليوم” البريطانية، أن الغاز الذي سيتم انتاجه على الحدود الموريتانية السنغالية، سيتم تصديره خارج القارة الافريقية. وقال…
نظم فريق حقوق الإنسان والحريات العامة بالبرلمان الموريتاني، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة لتعزيز دور البرلمانيين في مجال محاربة العنف…
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، المانحين بتقديم مزيد من الدعم لقوة مجموعة دول الساحل الخمس. جاءت تصريحات جوتيريش،…
أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” الفريق أول باتر بافل أهمية الدور المحوري والريادي لموريتانيا في مجموعة الحوار المتوسطي…
قال مستشار لرئيس الوزراء الليبي فائز السراج بعد اجتماع في باريس إن الفصائل الليبية اتفقت اليوم الثلاثاء على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية…