“آبل” تعترف بوجود أخطاء فى هواتف “آيفون”

اعترفت شركة “آبل” الأمريكية، بوجود “أخطاء كارثية” في اثنين من أنجح طرازات هواتفها الحديثة.

وأصدرت شركة “آبل” للمحكمة، كجزء من دعوى قضائية مقامة ضدها، لفشل عمل شاشات هواتفها “آيفون”، بسبب تعرضها للثني، وهو ما يعرف بـ “مرض اللمس”، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية.

ووفقاً لوثائق المحكمة، كشفت “آبل” أن أكثر هاتفان مصابان بـ”مرض اللمس”، هما “آيفون 6” و”آيفون 6 بلس”، وأوضحت أن بهما عيوب في هيكليهما، تجعلهما ينحنيان بشكل حرفي، عند تعرضهما لضغط أثناء تواجدهما في جيب السروال.

كما كشفت الوثائق، أنه بعد تعرف “آبل” على وجود هذه العيوب في هاتفي “آيفون 6″ و”آيفون 6 بلس” الأكبر حجماً، حاولت تقوية جميع الموديلات التي تم إنتاجها بعد شهر مايو 2016، عن طريق إضافة المزيد من مادة الإيبوكسي المعدنية.

كما أن “آبل” زودت الهاتفين بهيكل مقوى من الألومنيوم، ولكنها نفت أن يكون لذلك علاقة بمشكلة الثني والانحناءة.

وحتى اليوم، ترفض “آبل” حدوث هذه الأخطاء في هواتفها “الآيفون”، وتزعم أن حالات الانحناء كانت “نادرة للغاية”، كما أنها طلبت من وسائل الإعلام أن تشهد بنفسها إجراءات اختبار لـ “آيفون”.