آخر تحديث لنتائج اللائحة الوطنية المختلطة (برلمان)

أظهرت آخر النتائج الواردة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم الثلاثاء، أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أكد حصوله على ثلاثة مقاعد برلمانية على اللائحة الوطنية المختلطة، وفي طريقه لحسم المقعد الرابع مع تقدم فرز النتائج.

كما تمكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض، من حسم مقعدين برلمانيين، مع إمكانية حسمه للمقعد الثالث مع تقدم الفرز.

وتشير النتائج التي حصلت عليها « صحراء ميديا » أنه تم حتى الآن فرز حوالي 496 ألف صوتٍ في انتخابات اللائحة الوطنية المختلطة، والتي يتنافس فيها عدد كبير من الأحزاب على 20 مقعداً برلمانياً.

ووصل عدد الأصوات اللاغية إلى 146 ألف صوت، وكان عدد الأصوات المعبر عنها 349 ألف صوت، ليصبح القاسم الانتخابي في حدود 17 ألف صوت.

وقد جاء ترتيب الأحزاب على النحو التالي:

ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ [ 63214 صوتاً ]

حزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ « ﺗواﺻل » [ 38564 صوتاً ]

حزب اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻘدم [ 15572 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﻛراﻣﺔ [ 12672 صوتاً ]

حزب اﺗﺣﺎد ﻗوى اﻟﺗﻘدم [ 12663 صوتاً ]

حزب ﺗﻛﺗل اﻟﻘوى اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ [ 10925 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ [ 9857 صوتاً ]

حزب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﻘدﻣﻲ [ 7036 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﺻواب [ 6951 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﺷورى ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ [ 6672 صوتاً ]

اﻟﺣزب اﻟوﺣدوي ﻟﺑﻧﺎء ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ [ 6306 صوتاً ]

حزب اﻟﺣراك اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻣن أﺟل اﻟوطن [ 5786 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ « عادل » [ 5484 صوتاً ]

حزب اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣن أﺟل اﻟﻌداﻟﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ / ﺣرﻛﺔ التجديد [ 5057 صوتاً ]

حزب الوفاق من أجل الرفاه [ 3762 صوتاً ]

حزب الوحدة والتنمیة [ 3758 صوتاً ]

حزب المستقبل [ 3545 صوتاً ]

الحزب الموريتاني من أجل العدالة والدیمقراطیة [ 3367 صوتاً ]

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ما تزال جزئية، وقد تتغير في أي وقت مع ورود مكاتب تصويت جديدة.