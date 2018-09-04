آخر تحديث لنتائج اللائحة الوطينة للنساء (برلمان)

أظهرت آخر النتائج الواردة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم الثلاثاء، أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أكد حصوله على ثلاثة مقاعد برلمانية على اللائحة الوطنية للنساء، وفي طريقه لحسم المقعد الرابع مع تقدم فرز النتائج.

كما تمكن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض، من حسم مقعدين برلمانيين، مع إمكانية حسمه للمقعد الثالث مع تقدم الفرز.

وتشير النتائج التي حصلت عليها « صحراء ميديا » أنه تم حتى الآن فرز حوالي 497 ألف صوتٍ في انتخابات اللائحة الوطنية للنساء، والتي يتنافس فيها عدد كبير من الأحزاب على 20 مقعداً برلمانياً.

ووصل عدد الأصوات اللاغية إلى 152 ألف صوت، وكان عدد الأصوات المعبر عنها 344 ألف صوت، ليصبح القاسم الانتخابي في حدود 17 ألف صوت.

وقد جاء ترتيب الأحزاب على النحو التالي:

ﺣزب اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ [ 62401 صوتاً ]

حزب اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺻﻼح و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ « ﺗواﺻل » [ 43168 صوتاً ]

حزب اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻘدم [ 16973 صوتاً ]

حزب اﺗﺣﺎد ﻗوى اﻟﺗﻘدم [ 14165 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﻛراﻣﺔ [ 12476 صوتاً ]

حزب ﺗﻛﺗل اﻟﻘوى اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ [ 10494 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ [ 10094 صوتاً ]

حزب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﻘدﻣﻲ [ 7132 صوتاً ]

اﻟﺣزب اﻟوﺣدوي ﻟﺑﻧﺎء ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ [ 6645 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ « عادل » [ 6176 صوتاً ]

اﻟﺣراك اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻣن أﺟل اﻟوطن [ 6057 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﺻواب [ 5719 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل [ 5230 صوتاً ]

ﺣزب اﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ [ 4428 صوتاً ]

ﺣزب اﻟﺷورى ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ [ 4420 صوتاً ]

ﺣزب الإﺻﻼح [ 4338 صوتاً ]

ﺣزب اﻟرﻓﺎه [ 4180 صوتاً ]

اﻟﺣزب اﻟﺟﻣﮭوري ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﺟدﯾد [ 4149 صوتاً ]

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ما تزال جزئية، وقد تتغير في أي وقت مع ورود مكاتب تصويت جديدة.