آخر تحديث لنتائج نيابيات نواكشوط.. تواصل يتصدر

أظهرت آخر النتائج الواردة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم الثلاثاء، أن حزبي التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض، والاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ضمنا الحصول على مقعدين برلمانيين عن مدينة نواكشوط، وفي طريقهما نحو حسم المقعد الثالث.

وتشير النتائج التي حصلت عليها « صحراء ميديا » أنه تم حتى الآن فرز حوالي 154 ألف صوتٍ في انتخابات اللائحة النيابية الجهوية لمدينة نواكشوط، والتي يتنافس فيها عدد كبير من الأحزاب على 18مقعداً برلمانياً.

ووصل عدد الأصوات اللاغية إلى 32 ألف صوت، وكان عدد الأصوات المعبر عنها 121 ألف صوت، ليصبح القاسم الانتخابي في حدود 6500 صوت.

وقد جاء ترتيب الأحزاب على النحو التالي:

التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » [ 15811 صوتاً ]

حزب الاتحاد من أجل الجمھوریة [ 15542 صوتاً ]

تكتل القوى الدیمقراطیة [ 5546 صوتاً ]

اتحاد قوى التقدم [ 4483 صوتاً ]

حزب الصواب [ 3784 صوتاً ]

التحالف الشعبي التقدمي [ 3271 صوتاً ]

الاتحاد من اجل الدیمقراطیة و التقدم [ 2789 صوتاً ]

حزب الغد الموریتاني [ 2399 صوتا ]

تحالف: حزب الوفاء الموریتاني, حزب طلیعة التغییر الدیمقراطي [ 2100 صوت ]

حزب الشورى من أجل التنمیة [ 1935 صوتاً ]

حزب التحالف الوطني الدیمقراطي [ 1907 أصوات ]

الحزب الوحدوي لبناء موریتانیا [ 1864 صوتاً ]

حزب الكرامة [ 1853 صوتاً ]

حزب المستقبل [ 1636 صوتاً ]

حزب عصبة الموریتانیین من أجل الوطن [ 1616 صوتاً ]

حزب الأحرار الدیمقراطي الموریتاني [ 1567 صوتاً ]

حركة اعادة البناء [ 1564 صوتاً ]

التحالف من أجل العدالة والدیمقراطیة / حركة التجدید [ 1513 صوتاً ]

الحراك الشبابي من أجل الوطن [ 1400 صوت ]

الاتحاد الديمقراطي الوطني [ 1284 صوتاً ]

حزب الأصالة الموریتاني [ 1229 صوتاً ]

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ما تزال جزئية، وقد تتغير في أي وقت مع ورود مكاتب تصويت جديدة.