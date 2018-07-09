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آخر حزب في المعارضة يقرر المشاركة في الانتخابات

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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قرر حزب التناوب الديمقراطي « إيناد » المعارض المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة، ليكون بذلك آخر حزب في المعارضة الديمقراطية يحسم موقفه بالمشاركة في الانتخابات.

وقالت مصادر من داخل الحزب لـ « صحراء ميديا » إن الحزب حسم قرار المشاركة وسيعلن عنه في غضون ساعات، وأضافت ذات المصادر أن الحزب يستعد لعقد تحالفات مع جهات في المعارضة لخوض غمار الانتخابات.

ويعد حزب « إيناد » حليفاً تقليدياً لحزب تكتل القوى الديمقراطية، وأحد أعضاء « مجموعة الثمانية » التي تضم أبرز تشكيلات المعارضة الديمقراطية في موريتانيا.

وكانت أحزاب المعارضة قد أعلنت المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما تجد نفسها أمام قانون تم سنه في أعقاب حوار عام 2011، يقضي بحل جميع الأحزاب التي تقاطع اقتراعين محليين متتاليين.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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