آسيا تلجأ لنفط دول غرب إفريقيا لتعويض إيران

أظهر بيانات للشحن أمس الأربعاء أن صادرات النفط الخام من غرب أفريقيا إلى آسيا سجلت في يوليو أعلى مستوى لها هذا العام، فيما يرجع جزئيا إلى سعي الهند لإستبدال الإمدادات الإيرانية التي ستصبح قريبا غير متاحة مع إعادة فرض عقوبات أمريكية.

وحسب مسح أجرته رويترز فقد زادت شحنات الخام إلى آسيا بشكل طفيف إلى 2.44 مليون برميل يوميا من 2.43 مليون برميل يوميا في يونيو و2.085 مليون برميل يوميا في مايو أيار. وهذا هو أعلى مستوى منذ يناير ومرتفع 24 بالمئة عن المستوى المسجل في يوليو تموز من العام الماضي.

وارتفعت الشحنات إلى الصين إلى 1.571 مليون برميل يوميا الشهر الماضي من 1.567 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، وهو أيضا أعلى مستوى منذ يناير .

وزادت الشحنات إلى الهند إلى 613 ألف برميل يوميا من 600 ألف برميل يوميا في يونيو. وهذا هو أعلى مستوى منذ أبريل 2015 عندما اشترت مصافي التكرير الهندية 1.08 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أيضا أن صادرات نيجيريا من النفط الخام في يوليو هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام دون 1.45 مليون برميل يوميا.