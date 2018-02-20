“آفريكسيم بنك” مستعد لاستثمار مليار دولار ونصف في موريتانيا

أعلن”نيديكت آكي أوراما” رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، “آفريكسيم بنك”، عن استعداد البنك لاستثمار مبلغ مليار ونصف دولار في عدة قطاعات بموريتانيا.

جاءت تصريحات أوراما ، عقب لقائه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض التعاون بين الحكومة الموريتانية والبنك، واستعداد هذا الأخير للاستثمار في عدة مشاريع في حدود مليار ونصف دولار أمريكي، خصوصا في قطاعات الصيد والمناجم والقطاع الخاص.

وأوضح أوراما، الذي يزور موريتانيا حاليا رفقة وفد من كبار رجال الأعمال الأفارقة، أنه سيتم تخصيص مليار دولار للبنية التحتية، خصوصا موانئ الصيد والطاقة، والمجال الصناعي، وتحويل بعض المواد الأولية.

وتهدف زيارة أوراماه والوفد المرافق له، والتي تأتي بمبادرة من البنك المركزي الموريتاني، إلى استكشاف فرص الاستثمار في السوق الموريتانية وإرساء إطار مثمر للتعاون بين المؤسستين البنكيتين.

واحتضن مقر البنك المركزي الموريتاني، أمس اجتماعا رفيع المستوى بين الوفد، وفريق عمل من البنك المركزي.

كما عقد اجتماع ثلاثي ضم الوفد، وفريق عمل من البنك المركزي، وفريقا حكوميا ضم كلا من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير البترول والطاقة والمعادن، والمدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، ورئيس المنطقة الحرة بانواذيبو، وذلك لبحث آفاق الاستثمار والفرص التي تتيحها السوق الموريتانية للهيئات المماثلة للبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.

وقد تم إنشاء هذا البنك بقرار مشترك بين الحكومات الإفريقية، وهيئات إفريقية اقتصادية، ومستثمرين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئات استثمارية ومالية غير إفريقية.