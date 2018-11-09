أخباررياضة

أبطال إفريقيا.. أف سي نواديبو يواجه أهلي بنغازي الليبي

Ahmedou Hassene منذ 3 ساعات
0

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، قرعة الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، للموسم المقبل 2018-2019.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي  “إف سي نواذيبو” ممثل موريتانيا في المسابقة لنادي “أهلي بنغازي” الليبي.

فيما تباينت مواجهات أندية المغرب العربي، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري ونظيره جاجنوا الإيفواري، ويلعب شباب قسنطينة الجزائري أمام جامتيل الجامبي، فيما يواجه الإفريقي التونسي نظيره الجيش الرواندي.

وبموجب القرعة ذاتها  يلتقي اتحاد طنجة المغربي مع إليكت سبور التشادي، ويبدأ الوداد المغربي مشواره في دور الـ 32 بلقاء الفائز من لقاء كوروكي التوجولي ودياراف السنغالي، ويلعب النصر الليبي ضد هلال جوبا بطل جنوب السودان

وسيتم إعفاء حامل اللقب (يلعب لقاء العودة اليوم بين الترجي التونسي والأهلى المصري) من خوض دور الـ 32، على أن يواجه الخاسر سواء الأهلي أو الترجي في نهائي النسخة الحالية، الفائز من لقاء أساس تيلكوم بطل جيبوتي وجيما الإثيوبي.

 

اظهر المزيد

Ahmedou Hassene

مقالات ذات صلة

منذ 3 دقائق
8

مسؤولة أمريكية: مستعدون لمراجعة حذف موريتانيا من « آغوا » (فيديو)

منذ 7 دقائق
14

الإيسيسكو تشيد بدعوة العاهل المغربي لحوار مع الجزائر

منذ 2 ساعتين
309

موريتانيا.. متظاهرون يقطعون طريق “الأمل” للمطالبة بالكهرباء

منذ 7 ساعات
616

موريتانيا.. البرلمان يناقش مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2018