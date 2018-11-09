أبطال إفريقيا.. أف سي نواديبو يواجه أهلي بنغازي الليبي

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، قرعة الدور التمهيدي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، للموسم المقبل 2018-2019.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نادي “إف سي نواذيبو” ممثل موريتانيا في المسابقة لنادي “أهلي بنغازي” الليبي.

فيما تباينت مواجهات أندية المغرب العربي، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائري ونظيره جاجنوا الإيفواري، ويلعب شباب قسنطينة الجزائري أمام جامتيل الجامبي، فيما يواجه الإفريقي التونسي نظيره الجيش الرواندي.

وبموجب القرعة ذاتها يلتقي اتحاد طنجة المغربي مع إليكت سبور التشادي، ويبدأ الوداد المغربي مشواره في دور الـ 32 بلقاء الفائز من لقاء كوروكي التوجولي ودياراف السنغالي، ويلعب النصر الليبي ضد هلال جوبا بطل جنوب السودان

وسيتم إعفاء حامل اللقب (يلعب لقاء العودة اليوم بين الترجي التونسي والأهلى المصري) من خوض دور الـ 32، على أن يواجه الخاسر سواء الأهلي أو الترجي في نهائي النسخة الحالية، الفائز من لقاء أساس تيلكوم بطل جيبوتي وجيما الإثيوبي.